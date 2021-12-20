В РФ оценили размер откатов при госзакупках
22:00 20.12.2021 Источник: РБК
Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел исследование уровня коррупции при государственных закупках (есть у РБК). Анонимно опросив российские компании, участвующие в системе госзакупок, авторы выяснили, что с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивались более двух третей (71%) поставщиков.
В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб., оценили в ВШЭ. Для сравнения: 6,6 трлн — это 6,2% ВВП России (107 трлн руб. за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн руб.). Объемы коррупционных выплат в закупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, констатируют в Институте госуправления ВШЭ.
НОВОСТИ
- 22:40 20.12.2021
- США представят свой перечень обеспокоенностей действиями РФ - Госдепартамент
- 21:20 20.12.2021
- Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности
- 20:40 20.12.2021
- Порошенко предъявили обвинение в госизмене - Турчинов
- 20:00 20.12.2021
- Эффективность вакцин против ковида явно снизилась из-за "омикрона" - глава еврорегулятора
- 19:20 20.12.2021
- В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
- 18:50 20.12.2021
- В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза
- 18:40 20.12.2021
- РФ объявила персонами нон грата двух германских дипломатов - МИД
- 18:00 20.12.2021
- Президент Польши заявил, что является противником уступок в отношении России
- 17:32 20.12.2021
- Аравийская коалиция уничтожила оружейные склады хуситов в Сане
- 17:12 20.12.2021
- Российские инициативы по безопасности не являются ультиматумом - Рябков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать