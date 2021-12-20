США представят свой перечень обеспокоенностей действиями РФ - Госдепартамент
22:40 20.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты представят собственный перечень обеспокоенностей действиями России. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя развитие событий после предъявления России своих предложений по безопасности в Европе.
"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред наши общим интересам и ценностям", - сказал он.
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