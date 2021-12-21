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Индия дислоцировала первую батарею ракет С-400 в западном штате Пенджаб - СМИ

09:00 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия в понедельник дислоцировала первую батарею российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" на территории граничащего с Пакистаном западного штата Пенджаб. Об этом сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники.

"Первая батарея С-400 дислоцируется в секторе Пенджаба. Эта ЗРС будет способна отражать воздушные угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая", - цитирует агентство слова источников.

Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел Индии Харш Шрингла заявил, что Россия начала поставки ракетной системы С-400.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

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