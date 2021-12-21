Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП, но не пострадал
09:05 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, служебный автомобиль которого во вторник утром попал в ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк, не пострадал в аварии, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.
"Губернатор не пострадал", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, авария с участием автомобиля главы Кузбасса произошла около 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла в Прокопьевском районе. Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".
По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет, пострадавшим оказывают помощь медики, их число уточняется. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи.
НОВОСТИ
- 09:32 21.12.2021
- Изменения климата приводят к росту смерчей, шквалов и природных пожаров - врио главы МЧС
- 09:20 21.12.2021
- "Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США
- 09:00 21.12.2021
- Индия дислоцировала первую батарею ракет С-400 в западном штате Пенджаб - СМИ
- 22:40 20.12.2021
- США представят свой перечень обеспокоенностей действиями РФ - Госдепартамент
- 22:00 20.12.2021
- В РФ оценили размер откатов при госзакупках
- 21:20 20.12.2021
- Ушаков обсудил с помощником Байдена предложения РФ о гарантиях безопасности
- 20:40 20.12.2021
- Порошенко предъявили обвинение в госизмене - Турчинов
- 20:00 20.12.2021
- Эффективность вакцин против ковида явно снизилась из-за "омикрона" - глава еврорегулятора
- 19:20 20.12.2021
- В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
- 18:50 20.12.2021
- В Умном автоответчике в СберБанк Онлайн теперь можно получить подарки от Деда Мороза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать