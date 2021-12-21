Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП, но не пострадал

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, служебный автомобиль которого во вторник утром попал в ДТП на трассе Кемерово - Новокузнецк, не пострадал в аварии, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Губернатор не пострадал", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, авария с участием автомобиля главы Кузбасса произошла около 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла в Прокопьевском районе. Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших на шахте "Листвяжная".

По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет, пострадавшим оказывают помощь медики, их число уточняется. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и бригады скорой помощи.