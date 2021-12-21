"Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США
09:20 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Омикрон-штамм коронавируса стал доминантным в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране. Об этом сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
По последним данным, 73% новых заразившихся коронавирусом инфицированы "омикроном". Таким образом, по сравнению с прошлой неделей доля этого варианта среди случаев инфицирования выросла почти в шесть раз.
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