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Изменения климата приводят к росту смерчей, шквалов и природных пожаров - врио главы МЧС

09:32 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения климатических условий приводят к росту смерчей, шквалов, природных пожаров, подвижности вечной мерзлоты в России, поэтому не замечать их нельзя. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован сегодня на сайте агентства.

"Изменения происходят и не замечать их нельзя. В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, вечная мерзлота становится подвижной", - отметил врио министра. Кроме того, добавил он, промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные несколько десятков лет назад, уже не соответствуют сложившимся климатическим условиям. "Особенно это касается нашей Арктической зоны, где сооружения строились в соответствии со строительными нормами и правилами, адаптированными под прежние климатические условия", - отметил Чуприян.

По его словам, изменения климата влияют и на природные пожары. "Рост количества природных пожаров в России, помимо пресловутого человеческого фактора, в том числе вызван сложной климатической обстановкой в летний период. Высокая температура, порывы ветра и отсутствие осадков способствуют возникновению природных пожаров, а сопутствующим фактором является беспечность граждан, которые нарушают требования пожарной безопасности", - сообщил врио министра.

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