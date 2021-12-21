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Ряд стран мира с сегодняшнего дня ужесточает пограничный контроль из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

10:00 21.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Несколько стран мира с сегодняшнего дня ужесточает пограничный контроль из-за ухудшения ситуации с ковидом. Власти Швеции решили отменить свободный въезд в страну для жителей соседних скандинавских государств. До сих пор они могли попасть на шведскую территорию без сертификата о вакцинации, сообщает американское агентство Associated Press. По словам министра здравоохранения, распространение коронавируса резко ускорилось, прогнозировать ситуацию стало труднее из-за появления нового штамма. В самом начале пандемии Швеция отличалась от других стран мягкими антиковидными ограничениями. Власти надеялись на сознательность граждан. Ужесточить пограничный контроль с сегодняшнего дня решили и в Канаде. Теперь для въезда в страну нужно показать свежий результат ПЦР-теста. Желающим попасть в Финляндию тоже придется сдать анализ на ковид. Исключение власти сделали только для жителей стран Евросоюза. Как сообщает агентство ТАСС, сдать ПЦР-тест теперь нужно даже вакцинированным.

В ряде европейских государств ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, несмотря на высокий уровень вакцинации населения.  Эхо Москвы

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