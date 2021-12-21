Опрос выявил антирекорд рейтинга Байдена
10:05 21.12.2021 Источник: Газета.Ru
Опрос, проведенный социологической службой Marist Institute, показал, что президента США Джо Байдена не одобряют 55% граждан страны. Об этом сообщается на сайте службы.
«Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность», — говорится в пресс-релизе.
В исследовании отмечается, что 44% опрошенных заявили о категорическом несогласии с действиями главы Белого дома.
В опросе приняли участие 1400 американце старше 18 лет. Газета.Ru
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