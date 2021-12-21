Опрос выявил антирекорд рейтинга Байдена

10:05 Источник: Газета.Ru

Опрос, проведенный социологической службой Marist Institute, показал, что президента США Джо Байдена не одобряют 55% граждан страны. Об этом сообщается на сайте службы.

«Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность», — говорится в пресс-релизе.

В исследовании отмечается, что 44% опрошенных заявили о категорическом несогласии с действиями главы Белого дома.

В опросе приняли участие 1400 американце старше 18 лет. Газета.Ru