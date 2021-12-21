На Украину для борьбы с российскими хакерами отправляется группа американских и британских экспертов
10:32 21.12.2021 Источник: Эхо Москвы
США и Великобритания направили на Украину группы экспертов для борьбы с российскими хакерами, — пишет газета New York Times. Они должны помочь украинским коллегам усилить защиту энергетических сетей, банковской системы и других важных объектов.
Официальные лица в Вашингтоне и Лондоне пока никаких заявлений на этот счет не делали. При этом издание отмечает, что Соединенные Штаты рассматривают возможность более масштабного развертывания на Украине сил по борьбе с кибератаками. Не исключено, что будут задействованы ресурсы киберкомандования США. Эхо Москвы
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