Один человек утонул при столкновении маломерного судна и лодки в Астраханской области
11:05 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение лодки и маломерного судна произошло в ночь на вторник в акватории Черной речки в Астраханской области, один человек утонул. Как сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, судоводитель маломерного судна скрылся с места ЧП, организован его розыск.
ЧП произошло в акватории Черной речки в Камызякском районе Астраханской области. По данным СК, лодка "Казанка" с тремя мужчинами на борту находилась без движения. К ней приблизилось на близкое расстояние маломерное судно, в результате чего образовалась волна и лодка перевернулась. Все находившиеся в ней оказались в воде. "Двое мужчин смогли самостоятельно доплыть до берега, один утонул. Судоводитель второго маломерного судна с места происшествия скрылся, в настоящее время совместно с сотрудниками Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на его установление", - говорится в сообщении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"). Отмечается, что следователи проводят осмотр места происшествия и маломерного судна. Назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области уточнили, что сообщение о происшествии поступило в 00:09 (23:09 мск). На месте работают 10 спасателей, задействовано 5 единиц техники.
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