Мужчина, захвативший в заложники двух женщин в Париже, задержан
11:20 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы правопорядка задержали в Париже мужчину, который в понедельник взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил во вторник в своем "Твиттере" глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен.
Он поблагодарил префектуру столичной полиции и силы спецназа.
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