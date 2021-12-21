Мужчина, захвативший в заложники двух женщин в Париже, задержан

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы правопорядка задержали в Париже мужчину, который в понедельник взял в заложники двух женщин. Об этом сообщил во вторник в своем "Твиттере" глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Человек, взявший заложников, задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен.

Он поблагодарил префектуру столичной полиции и силы спецназа.