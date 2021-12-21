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НОВОСТИ

В России выявили менее 26 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 21.12.2021

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 907, до 10 267 719, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%. При этом впервые с 6 октября в стране выявили менее 26 000 заразившихся за сутки.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 219, что стало максимумом с начала пандемии, и достигло 9 055 199. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 88,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 027 против 1 019 днем ранее, до 299 249. Таким образом, уже пять дней подряд число умерших не превышает 1 100 в сутки. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,91%, следует из данных штаба.

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