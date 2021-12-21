0
0
74
НОВОСТИ

Даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок - Песков

12:05 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выгодные экономические проекты сегодня рискуют стать объектами политических нападок со стороны ряда стран, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Инвесторы - это люди специфические, но когда они видят в качестве российских собеседников таких профессиональных людей, энергичных, проактивных, как те, которые работают в РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), то это, конечно, способствует и укреплению нашего положительного имиджа, несмотря на все турбулентности, которые сейчас в мире происходят, несмотря на всю напряженность, несмотря на политизацию всех тех процессов, которые уж не должны бы были политизироваться", - сказал Песков.

"Иногда сейчас даже абсолютно выгодные для всех экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств", - добавил представитель Кремля.

Он в целом высоко оценил тот факт, что в РФПИ смогли сделать современные форматы инвестирования, создать современные платформы с другими странами, существенно продвинулись в выстраивании партнерства с визави в других странах, в первую очередь, в странах Ближнего Востока и Персидского залива. "Действительно, блистательные достижения, это очень здорово. До сих пор никто в нашей стране такого режима инвестиций, логистики инвестиций не создавал, я уже не говорю об объемах, объемы тоже впечатляют", - продолжил Песков. Он подчеркнул, что фонд достигает всех необходимых KPI.

РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, с 2011 года осуществляющий прямые инвестиции в российскую экономику совместно с ведущими зарубежными инвесторами. Объем вложений за 10 лет работы фонда составил более 2,1 трлн рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 21.12.2021
Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату
0
49
12:20 21.12.2021
В Москве выявили 1 906 заразившихся коронавирусом за сутки
0
79
12:00 21.12.2021
В России выявили менее 26 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
0
111
11:32 21.12.2021
В США одобрена инъекция для профилактики ВИЧ-инфекции
0
173
11:20 21.12.2021
Мужчина, захвативший в заложники двух женщин в Париже, задержан
0
156
11:05 21.12.2021
Один человек утонул при столкновении маломерного судна и лодки в Астраханской области
0
164
11:00 21.12.2021
Цена газа в Европе превысила $1 800 за 1 тыс. кубометров
0
191
10:32 21.12.2021
На Украину для борьбы с российскими хакерами отправляется группа американских и британских экспертов
0
228
10:20 21.12.2021
В России появился ГОСТ о массовых захоронениях в военное и мирное время
0
251
10:05 21.12.2021
Опрос выявил антирекорд рейтинга Байдена
0
258

Возврат к списку