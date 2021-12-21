Даже выгодные проекты в экономике становятся жертвами политических нападок - Песков
12:05 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выгодные экономические проекты сегодня рискуют стать объектами политических нападок со стороны ряда стран, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".
"Инвесторы - это люди специфические, но когда они видят в качестве российских собеседников таких профессиональных людей, энергичных, проактивных, как те, которые работают в РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), то это, конечно, способствует и укреплению нашего положительного имиджа, несмотря на все турбулентности, которые сейчас в мире происходят, несмотря на всю напряженность, несмотря на политизацию всех тех процессов, которые уж не должны бы были политизироваться", - сказал Песков.
"Иногда сейчас даже абсолютно выгодные для всех экономические проекты становятся жертвами политических нападок со стороны ряда государств", - добавил представитель Кремля.
Он в целом высоко оценил тот факт, что в РФПИ смогли сделать современные форматы инвестирования, создать современные платформы с другими странами, существенно продвинулись в выстраивании партнерства с визави в других странах, в первую очередь, в странах Ближнего Востока и Персидского залива. "Действительно, блистательные достижения, это очень здорово. До сих пор никто в нашей стране такого режима инвестиций, логистики инвестиций не создавал, я уже не говорю об объемах, объемы тоже впечатляют", - продолжил Песков. Он подчеркнул, что фонд достигает всех необходимых KPI.
РФПИ - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, с 2011 года осуществляющий прямые инвестиции в российскую экономику совместно с ведущими зарубежными инвесторами. Объем вложений за 10 лет работы фонда составил более 2,1 трлн рублей.
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