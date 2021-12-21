Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская районная прокуратура в городе Белосток выдала постановление о предъявлении обвинений сбежавшему в Белоруссию военнослужащему и планирует объявить его в розыск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Окружной прокуратуры в Варшаве.

Обвинения предъявляются по возбужденному ранее уголовному делу по статье о дезертирстве. Военнослужащему грозит от одного до десяти лет лишения свободы.

"Это еще один шаг, направленный на то, чтобы объявить обвиняемого в уголовный розыск с целью привлечения его к уголовной ответственности за преступление дезертирства", - сообщила прокурор Александра Скшиняж. По ее словам, теперь "действия прокуратуры будут направлены на розыск подозреваемого с целью осуществления с его участием процессуальных действий и привлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление".