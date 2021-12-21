Кремль надеется на преемственность в отношениях России и Германии - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России после избрания в ФРГ нового канцлера Олафа Шольца. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двусторонних отношениях, коими мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, нет ли у Москвы обеспокоенности, что из-за смены канцлера ФРГ в отношениях двух стран может возникнуть напряженность.