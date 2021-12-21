Суд оставил ректора "Шанинки" в СИЗО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергею Зуеву. Об этом ТАСС сообщил адвокат ректора Дмитрий Кравченко.

"Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов - оставить без удовлетворения", - сказал адвокат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. В связи с этим адвокаты Зуева подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство о его освобождении и апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей.