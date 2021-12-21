Украина создаст зону свободной торговли с Турцией в 2022 году - Зеленский
14:12 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины намерены создать зону свободной торговли с Турцией в следующем году. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во вторник на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
"Мы планируем оформить зону свободной торговли с Турцией уже в 2022 году во время визита [турецкого] президента Тайипа Эрдогана", - сказал он.
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