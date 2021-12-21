Литовской желдороге грозят санкции США из-за белорусского транзита - премьер Литвы
14:32 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литовская государственная компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") может попасть под санкции США, если она продолжит транзит белорусских удобрений. Такое мнение высказала во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Как сообщила она агентству Бэ-эн-эс, "организации, которые помогают, поддерживают, посредничают или иным образом участвуют в деловой практике организаций, на которые прямо наложены санкции, могут быть включены в список таких субъектов [которые находятся под санкциями] в интересах национальной безопасности США".
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