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НОВОСТИ

Прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году - Мантуров

14:00 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

"Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - сказал он.

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