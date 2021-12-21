Прототип водородных заправок появится в РФ в 2023 году - Мантуров
14:00 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прототип водородных заправок появится в России в 2023 году, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.
"Промышленность должна снабдить ТЭК технологиями производства, хранения и транспортировки водорода. Ключевые элементы оборудования уже разрабатываем и начнем доводить до образцов не позднее 2023 года. Тогда же получим прототип водородной заправки, что наряду с электро- и газозаправочными станциями критически необходимо для широкого использования низкоуглеродного транспорта", - сказал он.
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