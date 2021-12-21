Ростовского священника заподозрили в домогательствах к приемным дочерям - СМИ
13:20 21.12.2021
Настоятеля одного из храмов в Ростовской области, 46-летнего иерея Л. подозревают в домогательствах к трем приемным дочерям на протяжении 10 лет, сообщает телеграм-канал Don Mash.
По неподтвержденной пока информации, первыми жертвами священника стали девочки-подростки, которых удочерили в 2010 и 2015 годах. В одном случае настоятель перестал приставать к дочке после того, как она пожаловалась мачехе. Но потом продолжил с другой, ребенок терпел два года, прежде чем правда вскрылась.
«Третий случай свежий: пострадала падчерица, которую семья Л. приняла пару лет назад. Попадья вновь уличила Л. в домогательствах и наконец пошла в полицию — дело завели, батюшке светит до восьми лет тюрьмы», — говорится в сообщении.
В региональном управлении СК пока не прокомментировали эти сведения. Znak.com
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