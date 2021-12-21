В РПЦ призвали проверить слова дизайнера Артемия Лебедева о святых мощах

13:32

В РПЦ призывают проверить дизайнера Артемия Лебедева на предмет оскорбления чувств верующих из-за его высказываний про святые мощи. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампредседателя синоидального отдела Московского патриархата по взаимоотношениями Церкви со СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Исходя из существующего по российскому законодательству запрета оскорблять чувства верующих людей, убежден, что сказанное блогером Артемием Лебедевым преступно и нравственно неприемлемо. Преподобный Сергий Радонежский, память которого унижена отвратительными словами Лебедева, не просто святой Русской Церкви. Это тот, кого можно назвать отцом российской государственности, человек благодаря которому Русь избавилась от зависимости и обрела суверенитет», — написал Кипшидзе и выразил надежду, что заявления Лебедева вызовут «ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами».

Накануне Лебедев в своем телеграм-канале выразил недоумение по поводу практики поклонения мощам святых, заявив, что при жизни все святые были «обычными алкашами» и упомянул Сергия Радонежского. Znak.com