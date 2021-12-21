Московские школьники завоевали пять медалей на олимпиаде по информатике в Бухаресте

14:24

Московские школьники на международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics завоевали три золотые медали.

Абсолютным чемпионом турнира, набрав максимальное количество баллов, стал ученик Специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ Федор Ромашов. Золото также получили ученик лицея «Вторая школа» Антон Степанов и учащаяся школы №179 Александра Некрасова. Серебро разделили Иван Мачуговский (школа № 179) и Иван Пискарев (школа № 2086) - сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Олимпиада, организатором которой выступили власти Бухареста, проходила в два этапа, в ней приняли участие 60 команд из 12 стран, в том числе и команда из России. В сообщении говорится, что чуть ранее на международном турнире по информатике в Болгарии московские школьники завоевали три золотых и одну серебряную медали.

В Департаменте образования и науки подчеркнули, что успех московских школьников, в том числе обусловлен вниманием, которое уделяет этой сфере система образования, внедряя в процесс обучения такие проекты как «ИТ-класс в московской школе» и «Математическая вертикаль».