Двое москвичей стали чемпионами Всероссийской командной олимпиады школьников
14:34 21.12.2021
Завершилась XXII Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию. Золотыми призерами, чемпионами Российской федерации по ее итогам стали москвичи Федор Ромашов из СУНЦ МГУ и Владимир Новиков из школы «Летово». Серебро завоевали учащиеся 10-х классов школы №179 Антон Черный, Дмитрий Громак и Илья Кондаков, бронза досталась ученикам СУНЦ МГУ Гордею Завьялову, Вячеславу Хрущеву и Даниилу Сотникову.
На выполнение задания, в котором финалисты должны были с помощью различных языков программирования (в том числе Pascal, Java и Python) решить несколько поставленных задач, отводилось пять часов.
В соревнованиях участвовало 300 сборных команд из регионов РФ, среди них - 19 команд из Москвы. Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию является одним из самых значимых и престижных турниров в области информатики в нашей стране.
Ранее сообщалось, что Департамент образования и науки города Москвы внедряет несколько масштабных образовательных проектов в области информационных технологий, в перечень которых входят «Математическая вертикаль» и «ИТ-класс в московской школе».
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