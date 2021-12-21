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России просто "некуда дальше отступать", если вооружения США появятся на Украине - Путин

15:00 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзникам нужно понять, что России просто "некуда дальше отступать", если их вооружения появятся на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Что хотят [США], то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать - это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", - сказал Путин.

"Здесь специалисты, мы с ними в постоянном контакте. В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится - это же не скрыть, все фиксируется, испытания проходят успешно, неуспешно. Ясно, нам примерно понятно, когда это будет", - добавил президент.

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