Цена газа в Европе обновила исторический рекорд, превысила $1940 за 1 тыс. куб. м
15:12 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов обновила исторический рекорд начала октября и превысила $1940 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1943 за тыс. куб. м, или 166,305 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.
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