Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада положениями международного права
15:32 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Манипуляции Запада положениями международного права надоели, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Они-то [страны Запада], мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право международное и так далее", - сказал Путин. "Эти манипуляции надоели", - заявил глава государства.
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