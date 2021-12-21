Два этажа казармы горят в войсковой части в Новой Москве - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел в казарме войсковой части в Новой Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем в войсковой части в поселке Мосрентген. Проведена эвакуация солдат", - сказал собеседник агентства.