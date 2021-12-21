Цена газа в Европе впервые превысила отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров
16:12 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе торгов впервые в истории превысила $2000 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за тыс. куб. м, или 171,52 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
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