Цена газа в Европе впервые превысила отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов впервые в истории превысила $2000 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за тыс. куб. м, или 171,52 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).