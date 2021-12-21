Задержан мужчина, поджегший гипермаркет "Лента" в Томске, он не смог объяснить свой поступок

17:32

Подозреваемый в поджоге гипермаркета "Лента" в Томске, которого задержали сотрудники полиции по горячим следам, не смог внятно объяснить причины своего поступка. Ранее он был судим, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"В кратчайшие сроки участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Кировскому району личность подозреваемого в поджоге установлена, он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Причины своего поступка он внятно пояснить не смог", - сообщили в пресс- службе.

Также сообщается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в пресс-службе компании "Лента" ТАСС сообщили, что причиной возникновения крупного пожара в томском гипермаркете стал умышленный поджог, произошедший в отделе с пиротехникой. Подозревается сотрудник подрядной организации, работавший в торговом зале гипермаркета. Его задержала полиция, он сознался в содеянном.

Пожар произошел во вторник в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов "Лента" на улице Елизаровых. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. Огонь охватил площадь в 5 225 кв. метров, произошло обрушение кровли на 3 500 кв. метров. Огонь на данный момент локализован, в тушении участвуют 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.