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НОВОСТИ

Зарплаты военным в 2022-2023 годах будут повышать сверх плана - Шойгу

18:00 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежное довольствие военных в 2022-2023 годах увеличат больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В 2022-2023 годах индексация [денежного довольствия] будет проведена сверх запланированных параметров", - заявил он.

По словам министра, в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021-2023 годах министерству обороны дополнительно выделены 180,2 млрд рублей.

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