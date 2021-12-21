19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в закон "О полиции", полицейские для задержания получат полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. В действующем законодательстве они могли делать это только на участках местности. Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

К основаниям для вскрытия автомобиля и проникновения в него отнесены случаи, когда необходимо спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС. Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления.

Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения. Еще одно основание для вскрытия - осмотр автомобиля или груза, если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если собственник отсутствовал в момент вскрытия автомобиля, его должны проинформировать об этом в течение суток, обеспечив недопуск посторонних в транспортное средство.