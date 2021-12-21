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Мурашко назвал симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон»

21:20 21.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» сходны с теми, которые бывают при гриппе. Дети болеют им тяжелее, чем другими штаммами, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, число случаев с пневмонией не превышает те, которые характерны для штамма «дельта». Мурашко также отметил, что «омикрон» вызывает повторное заболевание у ранее переболевших ковидом.

Профессор Новосибирского государственного университета, член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук Сергей Нетесов считает, что волна омикрона уже дошла до России, но она не проявляется. По мнению ученого, пока еще есть время, ввести ограничения необходимо. По словам Нетесова, решения об ограничениях и закрытии принимают и многие страны Европы. Ученый считает эти меры оправданными.  Эхо Москвы

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