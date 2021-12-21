Подмосковье – лидер «Зеленого рейтинга» регионов по качеству сбора отходов и экологической ответственности
19:15 21.12.2021
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе создается комплексная современная система по обращению с отходами. Закрыты все 39 мусорных полигонов. Действует 10 высокотехнологичных комплексов переработки отходов (КПО), еще один откроют до конца года. Здесь сортируют отходы для дальнейшей переработки – это является одной из основных целей президентского проекта «Экология».
«Результат лидерства – это слаженная работа команды. Когда общественность, бизнес и власть слышат и понимают друг друга, результат не заставляет себя ждать. Я поздравлю Подмосковье с этой победой», – прокомментировала результаты рейтинга председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отметил, что реформу проводят прозрачно для общественников и жителей: «Тема отходов находится на личном контроле у губернатора Андрея Воробьёва. У этой работы есть конкретный результат. Мы как общественники стали получать намного меньше жалоб. На Московскую область ориентируются другие регионы. Например, проект «Мегабак» в том или ином виде появляется во многих других субъектах».
В этом году в общественных местах начали устанавливать «ЭКОпункты» – аппараты по приему пластиковой и алюминиевой тары. К концу 2024 года их будет 5 тыс. За сданные бутылки и банки можно выиграть ценные призы или получить скидки. С марта в «ЭКОпунктах» собрали уже более 107 т чистого сырья, которое сразу отправляют на переработку.
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