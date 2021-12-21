0
0
103
НОВОСТИ

Подмосковье – лидер «Зеленого рейтинга» регионов по качеству сбора отходов и экологической ответственности

19:15 21.12.2021

1.jpg
Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Российский экологический оператор» (РЭО) опубликовал итоги «Зеленого рейтинга» регионов по качеству сбора отходов и экологической ответственности, составленного по инициативе федерального правительства. В рейтинге оценивалась эффективность проведения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за 11 месяцев 2021 года.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в регионе создается комплексная современная система по обращению с отходами. Закрыты все 39 мусорных полигонов. Действует 10 высокотехнологичных комплексов переработки отходов (КПО), еще один откроют до конца года. Здесь сортируют отходы для дальнейшей переработки – это является одной из основных целей президентского проекта «Экология».

«Результат лидерства – это слаженная работа команды. Когда общественность, бизнес и власть слышат и понимают друг друга, результат не заставляет себя ждать. Я поздравлю Подмосковье с этой победой», – прокомментировала результаты рейтинга председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.

2.jpg
Фото пресс-службы губернатора Московской области
В городских округах организовано свыше 62 тыс. контейнерных площадок и 54 «Мегабака» для сбора отслужившей крупногабаритной техники и мебели. Благодаря жителям, которые начали разделять отходы, порядка 5,1 млн т мусора с 2019 года отправили на переработку, а не в землю.

Председатель Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов отметил, что реформу проводят прозрачно для общественников и жителей: «Тема отходов находится на личном контроле у губернатора Андрея Воробьёва. У этой работы есть конкретный результат. Мы как общественники стали получать намного меньше жалоб. На Московскую область ориентируются другие регионы. Например, проект «Мегабак» в том или ином виде появляется во многих других субъектах».

В этом году в общественных местах начали устанавливать «ЭКОпункты» – аппараты по приему пластиковой и алюминиевой тары. К концу 2024 года их будет 5 тыс. За сданные бутылки и банки можно выиграть ценные призы или получить скидки. С марта в «ЭКОпунктах» собрали уже более 107 т чистого сырья, которое сразу отправляют на переработку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 21.12.2021
Путин информировал Шольца о российских предложениях по гарантиям безопасности
0
80
19:20 21.12.2021
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
0
144
18:40 21.12.2021
Путин и Макрон обсудили проекты документов РФ о гарантиях безопасности - Кремль
0
172
18:00 21.12.2021
Зарплаты военным в 2022-2023 годах будут повышать сверх плана - Шойгу
0
260
17:32 21.12.2021
Задержан мужчина, поджегший гипермаркет "Лента" в Томске, он не смог объяснить свой поступок
0
251
17:12 21.12.2021
В России выявлен 41 случай заражения омикрон-штаммом
0
265
17:00 21.12.2021
Путин подписал закон об организации региональной власти
0
392
16:32 21.12.2021
В состав ВМФ РФ вошли две новые АПЛ
0
430
16:12 21.12.2021
Цена газа в Европе впервые превысила отметку в $2000 за 1 тыс. кубометров
0
316
16:00 21.12.2021
Два этажа казармы горят в войсковой части в Новой Москве - источник
0
326

Возврат к списку