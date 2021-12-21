Путин информировал Шольца о российских предложениях по гарантиям безопасности
20:00 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в первом телефонном разговоре обсудили в том числе российские предложения по долгосрочным гарантиям безопасности со стороны НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом контексте были даны "подробные комментарии по содержанию проектов договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы западным партнерам, включая и Германию".
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