Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, попали под снежную лавину в Южной Осетии. Об этом сообщил ТАСС замглавы МЧС Республики Южная Осетия Ацамаз Бестауты.

"Там российские военные, охрана тоннеля. Их кабинку накрыло лавиной. Пока нет информации, сколько их было, о погибших речи нет, нескольких достали живыми", - сказал собеседник агентства.