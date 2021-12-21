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США занимаются в отношении России и дипломатией, и сдерживанием - Блинкен

22:40 21.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты занимаются в отношении России как дипломатией, так и сдерживанием, готовы жестко отвечать на те шаги Москвы, которые, по версии Вашингтона, являются агрессивными. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг сообщений о якобы планируемом Москвой потенциальном "вторжении" России на Украину и действиях США в связи с этим. "Мы занимаемся [по отношению к РФ] дипломатией и сдерживанием одновременно. Они идут параллельно. Президент [США Джо] Байден во время своей первой встречи с президентом [РФ Владимиром] Путиным в Женеве несколько месяцев назад сказал президенту Путину, что мы отдаем решительное предпочтение более предсказуемым и стабильным отношениям между Россией и Соединенными Штатами. Но если Россия продолжит безрассудные или агрессивные действия, мы ответим, и ответим решительно", - отметил шеф американской дипломатии.

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