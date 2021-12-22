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На фоне распространения "омикрона" нью-йоркцы проводят часы в очередях за тестом на ковид

07:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сдача ПЦР-теста на коронавирус в Нью-Йорке может занять несколько часов, причем ждать зачастую приходится в длинной очереди на улице, в то время как температура воздуха за последние двое суток впервые за зиму опускалась ниже нуля. В этом смогли убедиться во вторник корр. ТАСС.

На фоне быстрого распространения омикрон-штамма городские власти организовали дополнительные пункты тестирования по всему городу - в аптеках, клиниках, торговых и оздоровительных центрах. Однако некоторые такие пункты ввели какие-либо собственные ограничения - одни требуют предварительной записи, другие обслуживают только лиц определенной возрастной категории, третьи работают только в определенное время. Узнать об этом зачастую можно только тогда, когда уже пришел в эту точку.

Сдать тест можно бесплатно, хотя медики могут попросить показать карточку медстрахования. Позднее, в зависимости от политики страховщика, прошедшему тестирование нью-йоркцу может прийти счет на часть стоимости анализа.

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