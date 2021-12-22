На фоне распространения "омикрона" нью-йоркцы проводят часы в очередях за тестом на ковид
07:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На фоне быстрого распространения омикрон-штамма городские власти организовали дополнительные пункты тестирования по всему городу - в аптеках, клиниках, торговых и оздоровительных центрах. Однако некоторые такие пункты ввели какие-либо собственные ограничения - одни требуют предварительной записи, другие обслуживают только лиц определенной возрастной категории, третьи работают только в определенное время. Узнать об этом зачастую можно только тогда, когда уже пришел в эту точку.
Сдать тест можно бесплатно, хотя медики могут попросить показать карточку медстрахования. Позднее, в зависимости от политики страховщика, прошедшему тестирование нью-йоркцу может прийти счет на часть стоимости анализа.
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