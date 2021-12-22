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НОВОСТИ

В 2021 году в РФ мигранты совершили почти 34 тыс. преступлений - МВД

07:30 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России с начала года, составило 33,7 тыс., что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ о состоянии преступности за январь - ноябрь 2021 года, с которыми ознакомился ТАСС.

"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 33,7 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь - ноябрь 2020 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 26,4 тыс. преступлений, их удельный вес составил 78,2%", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что при этом количество преступлений в отношении иностранных граждан составило 14,6 тыс., что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

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