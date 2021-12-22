На участке газопровда в Челябинской области ликвидировано возгорание - МЧС

08:10 Источник: Интерфакс

Горение на участке отвода Чебаркуль - Катав-Ивановск от магистрального газопровода высокого давления (Уренгой - Помары - Ужгород) ликвидировано, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС по Челябинской области в среду.

"Горение ликвидировано", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, горит участок газопровода на 1793 км ФАД М5 Чебаркульского района, в двух километрах от деревни Боровое, пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет.