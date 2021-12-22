В феврале-марте 2022 года в Тегеране планируется саммит РФ, Ирана и Турции
08:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Да, он [саммит] планируется. Мы готовимся к тому, чтобы провести его в начале следующего года. Это будет зависеть от ситуации с пандемией. Но в целом мы договорились о проведении саммита. Скорее всего, в феврале или марте мы сможем провести этот саммит", - подчеркнул иранский дипломат.
Хаджи отметил, что вопрос о его проведении стоял на повестке дня переговоров в Нур-Султане и будет отражен отдельным пунктом в итоговом заявлении стран-гарантов.
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