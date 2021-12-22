В Иркутской области из-за аварии 300 домов остались без электричества

09:10 Источник: Интерфакс

Аварийное отключение электроснабжения произошло в среду в городе Киренске Иркутской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Под отключение попали 336 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 398 человек, из них 516 детей, четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что из 336 обесточенных домов 29 - многоквартирные. Попавшие под отключение соцобъекты - это две школы, детский сад и котельная. По данным синоптиков, температура воздуха в Киренске сейчас минус 43 градуса Цельсия.



