В Иркутской области из-за аварии 300 домов остались без электричества
09:10 22.12.2021 Источник: Интерфакс
Аварийное отключение электроснабжения произошло в среду в городе Киренске Иркутской области, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.
"Под отключение попали 336 жилых домов, в которых проживают 1 тыс. 398 человек, из них 516 детей, четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что из 336 обесточенных домов 29 - многоквартирные. Попавшие под отключение соцобъекты - это две школы, детский сад и котельная. По данным синоптиков, температура воздуха в Киренске сейчас минус 43 градуса Цельсия.
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