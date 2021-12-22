США призывают Россию отказаться от «ложной риторики»
09:20 22.12.2021 Источник: Интерфакс
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины информацию, которая, по его мнению, не соответствует действительности.
"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - написал он в твиттере.
Прайс отметил, что "вопреки заявлениям министра обороны РФ, именно Россия и ее ставленники несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в Донецкой области действуют сотрудники американских частных военных компаний.
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