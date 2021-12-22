Россия и Казахстан договорились о военном сотрудничестве

09:30 Источник: Интерфакс

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании в среду одобрил проект закона "О ратификации Договора между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве", документ направлен на рассмотрение в сенат.

"Договор подписан с целью актуализации дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года (договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года - ИФ-К) устарели с учетом реалий современности, а также реализованы", - сказал на заседании замминистра обороны Казахстана Дамир Туяков.

Договор был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года сроком на десять лет. Россия ратифицировала документ в мае.