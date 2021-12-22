Учения по отражению диверсий проведены в Крыму
09:40 22.12.2021 Источник: Интерфакс
Учения по отражению нападения диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника на объекты военной инфраструктуры прошли в соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму.
"В ходе учения подразделения отработали нормативы сбора и прибытия в назначенный район, порядок отражения нападения диверсантов, а также выполнили задачи по блокированию ДРГ условного противника и предотвращение захвата военных объектов", - сказано в сообщении ЧФ, распространённом в среду.
По данным штаба ЧФ, "учения с дежурными подразделениями флота проводятся регулярно".
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