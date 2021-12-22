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Слова Шойгу о подготовке провокаций с химоружием в Донбассе в Пентагоне назвали ложью

10:00 22.12.2021 Источник: РБК

Обвинения министра обороны России Сергей Шойгу в адрес американских частных военных компаний в подготовке провокаций с «химическими компонентами» в Донбассе являются «полностью ложными». Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, сообщается на сайте министерства.

Журналист спросил у Кирби, располагают ли США какими-либо данными о подготовке провокаций с химикатами. «Эти заявления министра Шойгу полностью ложны <...> они не правдивы», — ответил представитель Пентагона.  РБК

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