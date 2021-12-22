Цена на газ в Европе преодолела планку в $2300 за 1 тыс. куб. м

10:05 Источник: Известия

Цена на газ в Европе превысила отметку $2300 за 1 тыс. куб. м впервые за время биржевых торгов. Об этом вечером во вторник, 21 декабря, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике росла на 24%, достигая $2,3 тыс. за тысячу кубометров. Известия