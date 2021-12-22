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Ущерб от преступлений с начала года в России составил 766 млрд рублей

10:32 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ущерб от преступлений в России за одиннадцать месяцев года составил 766 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 64%. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь - ноябрь, с которыми ознакомился ТАСС.

"Ущерб от преступлений составил 766 млрд рублей, что на 64,2% больше аналогичного показателя прошлого года. Большая часть ущерба (93,7%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в документе.

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