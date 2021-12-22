Провокации НАТО в Черном море диктуются неприятием США "Северного потока - 2" - Захарова
11:00 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Провокативная деятельность стран НАТО в Черноморском регионе имеет в основе в том числе и "дикую аллергию" США на выгодный всей Европе проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Вся провокативная деятельность [НАТО] в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества - очень многих представителей НАТО - в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта [газопровода "Северный поток - 2"]", - указала дипломат.
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