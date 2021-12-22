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НОВОСТИ

Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%

11:05 22.12.2021 Источник: Известия

Ассоциация производителей игристых вин предложила проиндексировать минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское с 2022 года почти на 18%. По мнению бизнеса, МРЦ надо повысить со 169 рублей за 0,75 л до 199 рублей. С этой инициативой организация обратилась в Минфин. «Известия» ознакомились с письмом.

Качественное российское шампанское в рознице не может стоить меньше 250 рублей, заявил ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. В этом году Минфин уже проиндексировал МРЦ на водку, коньяк и бренди, увеличив их чуть более чем на 7%.

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