Минимальную цену шампанского предложили увеличить на 18%
11:05 22.12.2021 Источник: Известия
Качественное российское шампанское в рознице не может стоить меньше 250 рублей, заявил ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев. В этом году Минфин уже проиндексировал МРЦ на водку, коньяк и бренди, увеличив их чуть более чем на 7%.
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