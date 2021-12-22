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Американский ученый признан виновным за сокрытие связей с КНР

11:20 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное жюри присяжных в городе Бостон признало известного американского химика Чарльза Либера виновным в сокрытии сотрудничества с КНР и факта финансирования из Китая. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер.

По версии стороны обвинения, 62-летний профессор Гарвардского университета участвовал в китайской "Программе тысячи талантов", нанимающей иностранных исследователей для того, чтобы они делились своими знаниями с КНР. В 2011 году Либер согласился стать "ученым-стратегом" в Уханьском технологическом университете. Согласно американскому законодательству, факт участия в китайской программе не является преступлением, однако Либер обманул власти, когда его спрашивали о причастности к ней.

Китайский университет платил ученому до 50 тыс. долларов в месяц и покрывал расходы на жизнь на 158 тыс. долларов. Однако Либер не сообщал в налоговой декларации о своих заработках в 2013 и 2014 годах, а также о наличии китайского банковского счета.

Либеру предъявили обвинения в январе 2020 года в рамках так называемой китайской инициативы Министерства юстиции США. Ее запустили при администрации бывшего президента Дональда Трампа для противодействия экономическому шпионажу и краже исследований.

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